Опять та же картинка и тот же фейк!

Информация о поступлении в стационар города Каспийска 21 пациента с кишечной инфекцией не соответствует действительности!

В одном из Телеграм каналов появилась информации о поступлении 21 пациента с признаками кишечной инфекции в ЦГБ города Каспийска. Это неправда!

Никакого массового поступления больных с кишечной инфекцией не отмечалось. Заболеваемость кишечными инфекциями не превышает характерный для этого времени года уровень. Эпизодические случаи болезни не связаны между собой, отсутствует единый источник инфекции.

Доверяйте проверенным источникам информации!