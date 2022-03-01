Опубликованы результаты исследования вакцины «Ковивак-Дельта» против «омикрона»

Исследование показало, что сыворотка крови людей, привитых вакциной от коронавируса нового типа «Ковивак», нейтрализует частицы штамма «омикрон» в 62% случаев. Правда, ученые работали лишь с образцами от 21 человека, что крайне мало. Описание исследования* опубликовано на сайте Минобрнауки, его результаты ученые опубликовали на medxriv.

Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации варианта «омикрон» вируса SARS-CoV-2 сывороткой крови людей, привитых вакциной «Ковивак», и животных, привитых вакцинами «Ковивак» и «Ковивак-Дельта». Для исследования была использована сыворотка крови 21 участника клинических исследований, которые получили вакцину весной 2021 года. Также вакциной «Ковивак» были привиты 16 лабораторных мышей линии BALB/c.

«В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что сыворотка 13 из 21 (61,9%) участников клинических исследований, получивших вакцину «Ковивак», нейтрализовала высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта «омикрон». Из 16 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы вакцины «Ковивак», вариант «омикрон» нейтрализовали все 16 (100%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины «Ковивак-Дельта», все 20 (100%) нейтрализовали прототипный вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также варианты «дельта» и «омикрон» (штамм 7995о). Таким образом, иммунизация вакцинами «Ковивак» и «Ковивак-Дельта» приводит к выработке у людей и лабораторных животных антител, нейтрализующих вариант «омикрон» вируса SARS-CoV-2.

«Мы постоянно мониторим изменения циркулирующего на территории РФ вируса COVID-19 и уточняем эффективность существующих и перспективных вакцин против мутирующих штаммов данного вируса. Наша основная задача — найти баланс между максимально возможной безопасностью и высокой эффективностью», — отметил заместитель директора по науке Центра Чумакова Илья Гордейчук.

Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/13900535