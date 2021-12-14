Опубликованы данные об умении населения распознавать фейковые новости

АНО «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) опубликовали данные уровня доверия россиян к различным информационным ресурсам.

3380 человек приняли участие в онлайн анкетировании. Результаты показали, что 97% пользователей интернета знают, что такое фейковая информация.

Основным источником фейковой информации опрошенные считают онлайн-СМИ (74%), реже — телевидение и традиционную прессу (64%), социальные сети (38%), гораздо реже — мессенджеры. Друзей, родственников и знакомых в качестве недостоверных источников не называет почти никто (5%).

По словам первого заместителя министра информации и печати Республики Дагестан Рустама Джалакова, фейки в информационном пространстве безусловно несут деструктивную роль.

«Проблема заключается в том, что фейк разлетается молниеносно во всех соцсетях и Интернете в погоне за «кликбейтом». И какое-то время пользователь остается с этим фейком наедине», — рассказал первый замминистра информации и печати Дагестана.

Как отметил Джалаков, недавнее исследование PRNEWS.IO говорит о том, что люди начали разбираться и анализировать получаемую информацию и определенно точно указывали на признаки фейка.