Опубликовано поздравление Сергея Меликова с Днём Конституции

Сегодня в России знаменательный день — День Конституции — день, когда на новый этап перешла российская государственность в 1993 году.

Сергей Меликов, поздравляя граждан с этим Днем, обратился к словам Президента страны, назвав Конституцию документом, созвучным времени.

По мнению Меликова именно «выверенный механизм Конституции» выступил залогом прогрессивного развития страны, многих достижений.

Он подчеркнул, что дагестанский народ также ответственен за Родину.

«Долг каждого из нас — бережно относиться к Конституции, уважать её…» — заключил он.