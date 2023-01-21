Общество

Опубликован график перерывов электроснабжения части жителей Махачкалы на 21 января

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Филиал «Дагэнерго» сообщает, что 21 января 2023 года локальные перерывы электроснабжения части жителей Махачкалы будут осуществляться по следующему графику:

— с 12:30 до 14:30 мск: пр Акушинского (с 13 по 19 линии); микрорайоны Тепличный, Вагонник, Локомотив, Авангард, Садовод; район старой автостанции, улицы Чаринова, Пархоменко, Орджоникидзе, М. Гаджиева, Журавлева, Атаева;
— с 14:30 до 16:30 мск: улицы Северо-Осетинская, Багомадова, Солдатская, Мирзоева; 1,2,3 Магистральные; Луначарского, Тагиева, Пржевальского, М. Далгата;
— с 18.30 до 20:30 мск – частично поселок Семендер; частично п. Ленинкент и п. Шамхал;
— с 22:30 до 01:30 мск: микрорайоны Тепличный(частично), Дачи, Учхоз, Вагонник, Юбилейный, Кор, Влага, Дружбы, Дачный, Ракета, Портовик.

Напомним, что одновременно под ограничения электроснабжения попадает не более 5 тысяч человек.

Энергетики обращают внимание жителей, что сегодня и завтра на территории Дагестана ожидается ухудшение погоды — порывистый ветер до 25 м/с. Он может спровоцировать локальные технологические нарушения на энергообъектах и временные перерывы электроснабжения. Оперативно-выездные бригады филиала «Дагэнерго» готовы к устранению возможных последствий непогоды и восстановлению подачи электроэнергии.

Источник: https://t.me/rossetisk/1809

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