Опровержение Минтруда РД по опубликованной в Дагестанской общественно-политической газете «Черновик» жалобе Исаковой У.М. на отказ УСЗН в заключении с ней социального контракта

Вчера, 30 марта 2023 года, на официальной странице Дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» в телеграм-канале под заглавием «Отказано в предоставлении услуги» был опубликован материал по обращению гражданки Исаковой У.М.

Минтруд РД по данному факту сообщает, что подведомственное учреждение министерства – Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Махачкала» в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2021 г. №103 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории Республики Дагестан» осуществляет личный прием граждан для подачи заявления по оказанию социальной помощи на основании социального контракта через МФЦ и Госуслуги.

28 февраля 2023 года Исаковой У.М. через МФЦ было зарегистрировано заявление на получение социальной помощи в виде ежемесячной денежной выплаты на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заявление и документы гражданки Исаковой У.М. были рассмотрены межведомственной комиссией.

Заявительнице было отказано в предоставлении услуги. Основанием для отказа послужил факт отсутствия у супруга регистрации в паспорте (имеется справка о временной регистрации в Московской области, в г.Люберцы).

Также согласно представленным сведениям заявительницы, выявлено отсутствие факта нахождения семьи в трудной жизненной ситуации, так как в собственности находится квартира по адресу: г.Махачкала, ул. Гагарина д.78, кв. 7 и автомобиль марки «Киа Рио» 2018 года выпуска. Кроме того, по представленным сведениям Исаева У.М. и ее супруг Абдурашидов А.М. открыли самозанятость и указывают доходы, облагаемые налогом на профессиональную деятельность. По данным, полученным путем системы межведомственного взаимодействия, имеются сведения о назначении семье мер социальной поддержки в виде ежемесячных пособий на троих детей через отделение Социального фонда РФ по РД.

Учитывая материальное положение, возраст, состояние трудоспособности гражданина, трудность жизненной ситуации, нуждаемость в помощи, реализацию возможностей самообеспечения на момент рассмотрения документов, межведомственная комиссия вынесла решение об отказе в предоставлении государственной услуги Исаковой У.М., отдав предпочтение другим, более нуждающимся заявителям.

Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день в связи с реализацией данного вида социальной поддержки в Управление зарегистрировано материалов, полученных от 2461 претендента на оказание социальной помощи в виде социального контракта. Всего заключено 366 контрактов. Из них на единовременную выплату (ИП) – 168 заявлений, на ежемесячную выплату по выходу из трудной жизненной ситуации (ТЖС) – 190 заявлений, по поиску работы – 8 заявлений.