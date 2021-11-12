Опрос: введение QR-кодов на транспорте увеличит число вакцинированных

Возможное введение системы QR-кодов на транспорте увеличит количество привитых граждан России почти на 20 процентов, следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, сообщает РИА Новости.

«Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны восемь процентов непривитых, на самолете – девять процентов», – говорится в исследовании.

В целом 54 процента опрошенных высказались против появления QR-кодов на транспорте, а 27 процентов – за.

В опросе, проведенном 10-11 ноября, участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних в 362 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердили, что вопрос о введении системы QR-кодов на транспорте обсуждается. Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не обсуждают усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на транспорте, поскольку это прерогатива оперштаба.

Ранее радио Sputnik сообщило, что для входа на вокзалы и в аэропорты на территории Хабаровского края потребуются QR-коды.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20211112/kod-1758687423.html