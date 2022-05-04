Определятся сильнейшие Школьной футбольной лиги

5 мая в Махачкале, на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Минобрнауки Дагестана состоится финальная часть Школьной футбольной лиги – спортивного проекта среди учащихся общеобразовательных организаций региона, инициированного Главой РД Сергеем Меликовым.

ШФЛ проводится в рамках реализации проекта Российского футбольного союза «Футбол в школу». Его участниками в Республике Дагестан стали порядка 150 тысяч дагестанских школьников.

Футбольный турнир стартовал с отборочных этапов в октябре прошлого года. В финальном розыгрыше турнира примут участие более 200 детей – учащиеся 5-8 классов.

Также в этот день пройдет открытие обновленного газона и товарищеский матч между ветеранами российского и дагестанского футбола.

Ожидается визит известных в прошлом и настоящем футболистов страны.