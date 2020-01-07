Определился победитель спортивных соревнований по волейболу на кубок Агульского района

Сегодня, 7 января, прошел заключительный день соревнований по волейболу на кубок Агульского района. На мероприятии присутствовали глава Агульского района Закир Каидов, депутат НС РД Тимур Гусаев, замминистра молодежи Сиражудин Галимов, меценат, учредивший грант Буркиханской школе, и спонсор соревнований Сиражудин Раджабов и другие.

Кубок был разыгран среди четырех команд, оказавшихся в полуфинале. Путем жеребьевки были определены соперники. В матчевой серии из трех побед за выход в финал поборолись «Тпиг» и «Хутхул». Вторую пару составили «Тпиг-Махачкала» — «Дербент-Мисси».

Действующему чемпиону, команде «Тпиг», не составило особого труда одолеть волейболистов из Хутхула. Итоговый счет встречи был 3:0 в пользу Тпигской дружины. Во втором полуфинале, где встретились команды «Тпиг-Махачкала» и «Дербент-Мисси», участники оказались одинаково сильны. В каждой дружине были свои сильные игроки. Ближе к концу первой партии лидер команды «Тпиг-Махачкала» в итоге признанный лучшим игроком получил травму голеностопа, в связи с чем не смог продолжить игру. Последующая его замена не усилила команду, тем самым увеличив преимущество соперника. В итоге определился второй финалист — «Дербент-Мисси».

За первое место в финале поборолись «Тпиг» и «Дербент-Мисси». В жаркой встрече, где в первом периоде миссинцы вели в счете, в конце отдали партию, а во второй и третьей партиях сильного сопротивления не оказали. В итоге победителем спортивного турнира оказалась команда «Тпиг». «Дербент-Мисси» осталось довольствоваться вторым местом.

Во втором матче в интересной борьбе третье место завоевала команда «Хутхул», которая не без труда одолела команду «Тпиг-Махачкала».

Все победители были награждены памятными подарками и грамотами, а также денежными призами. Победитель соревнований получил 25000 рублей, команда, занявшая второе место, — 15000 рублей, а завоевавшая третье место – 10000 рублей, здесь спонсорскую поддержку оказал Сиражудин Сулейманович Раджабов, выходец из села Буркихан.

Денежное вознаграждение лучшему игроку матча Муслиму Джабарову вручил депутат Народного Собрания РД от Агульского района Тимур Гусаев.

Утешительный приз в размере 15000 рублей получила команда «За пятьдесят», игрокам которой было за пятьдесят лет. Этот приз присудил выходец из села Арсуг Тимур Ибрагимов, также взявший на себя расходы по ремонту душевой и санузла в спортзале села Тпиг.

В своем выступлении, подытоживая турнир, глава Агульского района Закир Каидов отметил важность проведения спортивных соревнований, дабы защитить молодежь от негативных воздействий окружающей среды и сплотить агульскую молодежь.

В конце спортивных соревнований участники сделали памятное фото, после чего буркиханцами в честь победителей и призеров был организован ужин, продемонстрировавший гостеприимство агульского народа.

Камиль Мирзоев