Определились победители конкурса СМИ в области противодействия идеологии терроризма

28 сентября в белом зале Дома дружбы министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов наградил победителей Республиканского конкурса в области противодействия идеологии терроризма в СМИ, в том числе в сети интернет.

Руководитель ведомства поблагодарил участников конкурса за интерес к проблематике и освещение вопросов противодействия идеологии экстремизма и терроризма в средствах массовой информации.

«Благодаря в том числе и вашей работе все больше дагестанцев категорически не принимают пагубные для нашего общества и всего человечества идеи терроризма и экстремизма, возвращаются к своим корням, изучают родную культуру, традиции и обычаи», — подчеркнул Муслимов

В конкурсе могли принять участие творческие работники республиканских печатных и электронных средств массовой информации, общественные деятели, блогеры с активной гражданской позицией неприятия идеологии терроризма в Республике Дагестан, чьи материалы опубликованы (вышли в эфир) в период с 1 января по 20 сентября 2021 года, а также отдельные авторские работы и тематические подборки материалов.

Конкурс проводился по номинациям: лучшая телевизионная программа; лучшая радиопрограмма; лучший видеоролик; лучшая публикация в республиканских печатных (электронных) СМИ; лучшая публикация в сети интернет (социальные сети, блоги и т.д.).