Определились победители конкурса «Народов много- страна одна»

По словам инициатора конкурса — министра по нацпоцполитике Дагестана Энрика Муслимова, конкурс был организован в рамках госпрограммы Дагестана «Реализация государственной национальной политики в РД». Как сообщил руководитель ведомства, главные задачи конкурса — «сохранение этнокультурного многообразия», «языкового многообразия».

Жюри конкурса состояло из государственных служащих, историков, педагогов, представителей искусства.

Лучшим «Национальным подворьем» выбран коллектив Гоцатлинской школы Хунзахского района. Первое место в номинациях «Обычаи, обряды и традиции народов России» и «Игры народов России» досталось средней школе N8 города Избербаша.

Рукигат Абдулбасирова с Хунзахского района стала первой в номинации «Стихи о войне на языках народов России».

А в танцах лучшими стали коллективы Ботлихского района.