Определены победители конкурса на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в 2021 году

Определены победители конкурса на присуждение грантов Главы Дагестана в 2021 году. Распоряжение опубликовано на сайте руководителя региона.

В области образования, науки, техники и инноваций:

1) на поддержку педагогических работников образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии:

Диларе Абиевой – проект «Школьный медийный центр как средство формирования IТ-компетентностей школьников»;

Анжелике Бахмудовой – проект «Создание информационной площадки на иностранных языках “Дагестан (достопримечательности и горный туризм)”»;

МБОУ «Детский сад №33 “Юбилейный”», г. Каспийск – проект “Лаборатория инженеров»;

2) на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии:

Ильдару Хусаинову – проект «Видеоуроки по географии Дагестана»;

3) на развитие интеллектуального потенциала обучающихся в образовательных учреждениях:

Марият Ханахмедовой – проект «Региональный молодежный образовательный хакатон “Экономика и бизнес”»;

Зайнодину Расулову – проект «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников горных сёл Республики Дагестан на примере процесса чеканки памятных медалей»;

Малику Курбанову – проект «Сила в книге»;

4) на осуществление издательских проектов в области образования:

Юсупу Гусейнову – проект «Публикация этнографического атласа “Народы Дагестана”»;

Зое Борзовой – проект «Разработка и издание учебно-методического комплекса “Экологические проблемы Дагестана и его биоразнообразие”»;

Аиде Керимовой – проект «Экологические ресурсы природы Дагестана – как колыбель духовно-нравственного воспитания и развития личности детей»;

5) на поддержку учреждений образования, развивающих традиционные народные промыслы:

МБДОУ «Детский сад No 22 “Солнышко”», г. Каспийск – проект «Народно-прикладное искусство для детей дошкольного возраста»;

6) на выполнение инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники:

Нариману Алиханову – на реализацию проекта «Разработка фотокатализатора на основе BiFeOs для эффективной очистки воды»;

Тагирбеку Асланову – проект «Повышение точности определения координат очага землетрясения с применением искусственных нейронных сетей»;

Наиде Сулеймановой – проект «Вакцинация “Гардасилом” против вируса папилломы человека (ВПЧ) у женщин после процедуры радиоволновой хирургии шейки матки – как новый метод профилактики рецидива папилломавирусной инфекции»;

Фариду Оруджеву – проект «Синтез гибридных Smart-наноматериалов для сбора “зеленой” энергии и очистки воды от стойких органических загрязнителей»;

Мадинат Газимагомедовой – проект «Оценка генетической предрасположенности школьников Республики Дагестан к заболеваниям, связанным с нарушением метаболизма фолатов, лактозы и кальция»;

7) на выполнение инициативных исследований в области гуманитарных наук:

Зулайхат Зайнутовой – проект «Бизнес-Camp»;

8) на финансирование инновационной деятельности:

Исе Ахмедову – проект «Инновационное обустройство высокогорного лагеря»;

9) на осуществление издательских проектов в области науки:

Омалу Шейхову – проект «Золотая слава России»;

Лейле Тетакаевой – проект «Исследование фразеологических единиц с родственными гендерными оппозициями в кумыкском, даргинском, лезгинском, аварском, русском и английском языках»;

Гузэль Гатиной – проект «Медицинские аспекты оптимизации репродуктивного здоровья женщин Дагестана»;

Гаджи Ибрагимову – проект «Генералитет Дагестана».

В области экономики:

1) на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана:

Шамилю Гимбатову – проект «Разработка стратегии эффективной реализации трудового и демографического потенциала Республики Дагестан»;

Хадижат Арслановой – проект «Развитие системы управления государственными программами на основе синхронизации механизмов стратегического планирования и проектного управления – как фактор повышения эффективности бюджетных расходов»;

Зареме Абдуллаевой – проект «Управление формированием и развитием махачкалинской агломерации»;

Магомеду Сулейманову – проект «Механизм повышения налогового потенциала и сокращения теневой экономики как основа устойчивого развития Республики Дагестан».

В области культуры и искусства:

1) на поддержку проектов творческих коллективов Республики Дагестан:

ГБУ «Дагестанский государственный театр кукол» – проект «Постановка спектакля “Юбилей” по одноименной пьесе А. Чехова»;

ГБУК «Республиканский дом народного творчества» – проект «Этнокультурный Дагестан – праздники народов Дагестана, посвященные 85-летию Республиканского дома народного творчества»;

ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых» – проект «Игровые формы досуга в социокультурной реабилитации людей с нарушением зрения»;

2) на поддержку деятельности по развитию национальных культур Дагестана:

МБУ «Музей современной истории города Кизляра» – проект «Интерактивный мир Нижне-Терского казачества»;

Патимат Дибировой – проект «Золотое шитье. Альбом-каталог золотошвейных изделий из коллекции Национального музея Республики Дагестан»;

3) на поддержку творческой деятельности деятелей культуры и искусства Республики Дагестан:

Равганият Умалатовой – проект «Книга “Легенды и сказки для детей”»;

Ахмеду Таибову – проект «Видеофильм “Воспоминание”»;

4) на поддержку творческих проектов в области современного искусства:

Джамиле Дагировой – проект «“ВИЗОР” – региональный фестиваль видеоарта».

В области молодежной политики:

1) на поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания:

Региональной общественной организации Республики Дагестан «Поисковый отряд Кавказ» – проект «Поисковая экспедиция “Вахта памяти”»;

Салихат Магомедовой – проект «Живая память»;

2) на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности:

Даниялу Османову – проект «Обучение поиску людей с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата)»;

Дагестанской региональной общественной организации «Молодежь 05» – проект «Call-центр “Доброволец”»;

Каринэ Саакян – проект «Международное добровольчество в действии»;

3) на поддержку проектов антинаркотической направленности:

Абдулхалиму Раджабову – проект «Мы выбираем жизнь»;

Алигаджи Магомедову – проект «Путь к вершине».

В области физической культуры и спорта:

1) на поддержку проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в социальной защите:

Дагестанской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада России» – проект «Молодой атлет»;

2) на поддержку деятельности по развитию физической культуры и спорта:

Дагестанской региональной общественной организации «Федерация футбола» – проект «Развитие женского футбола в Республике Дагестан».

В области общественной деятельности:

1) на реализацию проектов в области гражданского общества и повышения социальной активности населения Республики Дагестан:

Лейле Гусейновой – проект «“Гражданский диалог” межнациональных форумов»;

2) на поддержку деятельности по распространению в обществе идей патриотизма и гражданственности, укреплению межнационального согласия:

Абдуллаху Магомедбекову – проект «Дагестан – наш общий дом!»;

Зикруле Ильясову – проект «Подготовка и издание книги “Дагестанцы, изменившие мир”, посвященной 100-летию ДАССР»;

Бике Алиевой – проект «Я – эхо своего деда, патриота Страны гор».

3) на поддержку деятельности, направленной на воспитание молодежи в духе национальной и религиозной терпимости, неприятия идеологии религиозного экстремизма:

Арсланбеку Агаеву – проект «Театрализованное представление “Работаем, брат!”, посвященное памяти Героя России М. Нурбагандова»;

4) на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций в области благотворительной деятельности в Республике Дагестан:

Дагестанскому региональному общественному движению «Дагестан без сирот» – проект «Огонек»;

АНО «Спортивно-оздоровительный комплекс “Лотос”» – проект «Содействие»;

5) на реализацию проектов, направленных на формирование интереса к изучению родных языков:

Эмрану Гусейнову – проект «Первый детский многонациональный канал “Джигит ТВ”»;

6) на реализацию проектов по социальной и культурной адаптации мигрантов в Республике Дагестан:

Наталии Шакиной – проект «Фестиваль иностранных студентов “Дружба без границ”».

В области средств массовой информации:

1) на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках:

Магомеду Рамазанову – проект «Сохранение национальных языков посредством театра»;

2) на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:

Махачу Гитиномагомедову – проект «Портал о туризме в Республике Дагестан (visitdaghestan.ru)»;

Элине Рашидовой – проект «Студенческие СМИ “Научные вызовы”»;

3) на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику:

Джамиле Калабаговой – проект «Поддержка новостного контента в формате VR360»;

Зауру Алиеву – проект «Новости Дагестана в Smart Яндекс.Станции»;

4) на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи:

Игорю Акаеву – проект «Отцы и дети»;

Нурбеку Гусейнову – проект «Телевизионный фестиваль изобразительных форм и художественного творчества “Сказки, мифы и легенды Дагестана”»;

5) на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма:

Зарипат Курамагомедовой – проект «Герои необъявленной войны»;

ООО «Бекенез-Медиа» – проект «Телефильм 1. “О Герое РФ Магомедове Абдулмалике Закаригаевиче, начальнике Губденского поселкового отдела милиции”», 2. Телефильм “Карабудахкентцы в годы ВОВ”»;

6) на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику:

Хадижат Арчамовой – проект «Цикл видеороликов “Краски народов моего края”»;

7) на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения:

Земфире Кардашовой – проект «Цифровая грамотность учителя».

В области малого предпринимательства:

1) на поддержку предпринимательских проектов, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья и других социально слабозащищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов и т.п.):

Алине Алиевой – проект «Центр обучения и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями швейному мастерству “Золотые руки”»;

Наиде Магомедовой – проект «Центр обучения инвалидов рабочим профессиям “Разные, но равные”».