Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане

В Дагестане ведется работа над реализацией проекта по строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом «Дагмясо».

Территориально предприятие будет находиться в Кизилюртовском районе региона.

Под строительство объекта распоряжением №118-pr от 26 августа 2022г. выделено 3 земельных участка в селе Кульзеб площадью 61 943 кв. м, 34 822 кв. м и 77 273 квадратных метров.

Участки выделены обществу ограниченной ответственностью «Дагмясо» в аренду без проведения торгов в соответствии с нормами республиканского законодательства, в том числе в соответствии с тем, что указанный масштабный инвестиционный проект соответствует критериям, установленным Законом Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты…».

Напомним, что учредителем ООО «Дагмясо» выступает АО «Корпорация развития Дагестана» – институт развития со 100% государственным капиталом РД.

Мясокомбинат «Дагмясо» планирует наладить производство и реализацию мясной продукции под собственным товарным брендом проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену.

На предприятии планируется выпускать охлажденное и замороженное мясо (говядина, баранина), разделанную и вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные изделия, переработанное кишечное сырье, в том числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку. Также планируется наладить первичную обработку шкур и производство кожи.