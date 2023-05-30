Определен новый состав Общественной палаты Дагестана

Сегодня в Доме дружбы в городе Махачкале состоялось собрание членов Общественной палаты Республики Дагестан по определению пятнадцати членов Общественной палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Дагестан.

Согласно Закону Республики Дагестан от 17 ноября 2006 года № 48, региональная Общественная палата состоит из 45 членов. Одна треть состава – 15 человек – утверждается Главой Республики Дагестан, еще треть –Народным Собранием РД. Затем 30 членов Общественной палаты определяют последнюю треть состава из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Так, в ходе собрания присутствующими была определена оставшаяся треть членов Общественной палаты VIII созыва. Ими стали:

Абдулгаджиев Шамиль Гусейнович – по представлению Автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр имени Хаджи Давуда»

Азаев Амир Магомедович – по представлению Местной общественной организации «Джамаат»

Аскеров Низами Садитдинович – по представлению Махачкалинского центра повышения квалификации – академии «Каспий»

Ашуров Кахриман Велиевич – по представлению Местной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия города Дербент»

Багандова Бегум Исмаиловна – по представлению Благотворительного фонда в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития «Мой солнечный мир»

Гаджиев Ибрагимхалил Абдурахманович – по представлению Махачкалинского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов

Исагаджиев Магомед Асадуллаевич – по представлению Специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени Али Алиева

Казанбиев Алибег Расулович – по представлению Каспийской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Койчакаев Наби Ахмедович – по представлению Местной общественной организации «Общественный совет с. Нижнее Казанище»

Магомедова Сакинат Магомедовна – по представлению Благотворительного фонда «Совет добра»

Мамаев Мамма Нурмагомедович – по представлению Фонда «Антитеррор»

Манкаева Асият Бадиевна – по представлению Ногайской региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Насрулаева Шамсият Алимирзаевна – по представлению Махачкалинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Шаулов Алексей Валерьевич – по представлению Образовательного центра «Развитие»

Шахвалов Султан Салибиевич – по представлению Благотворительного фонда «Мы вместе –Хасавюрт».