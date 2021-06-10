Единогласное решение Президиума Генсовета партии «Единая Россия» о назначении Главы Республики Дагестан Сергея Меликова секретарем регионального отделения «Единой России» — это, безусловно, доверие и дополнительный рычаг для эффективного управления регионом.

Являясь руководителем регионального отделения партии, С.Меликов сможет рекомендовать и выдвинуть на ключевые руководящие должности республики грамотных и эффективных партийцев, активистов из числа молодежных движений «Единой России».

Опираясь на доверие людей, единомышленников по партии, С. Меликов уверенно выстроит политику управления и экономического развития региона в соответствии со Стратегическими программами федерального центра с учетом региональных особенностей.

И хочется надеяться, что после предстоящих выборов мы увидим много новых достойных лиц в обновленном парламенте Дагестана и Государственной Думе Российской Федерации, поистине радеющих за людей, за Дагестан.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»