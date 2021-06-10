Политика

Опираясь на доверие людей, единомышленников по партии

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Единогласное решение Президиума Генсовета партии «Единая Россия»  о назначении Главы Республики Дагестан  Сергея Меликова секретарем регионального  отделения «Единой России» — это, безусловно, доверие и дополнительный рычаг для эффективного управления регионом. 

Являясь руководителем  регионального  отделения партии, С.Меликов сможет рекомендовать и выдвинуть на ключевые руководящие должности республики грамотных и эффективных  партийцев,  активистов из числа молодежных движений «Единой России».  

Опираясь на доверие людей, единомышленников по партии, С. Меликов уверенно выстроит политику управления и  экономического развития региона в соответствии со Стратегическими  программами федерального центра с учетом региональных особенностей.

И хочется надеяться, что после предстоящих выборов мы увидим много новых достойных лиц в обновленном парламенте Дагестана и Государственной Думе Российской Федерации, поистине радеющих за людей, за Дагестан.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»

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