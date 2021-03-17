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Оперштаб дает прогноз по воде

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В Правительстве состоялось заседание оперативного штаба по организации водоснабжения в Махачкале и Каспийске. Состав штаба утвердил Сергей Меликов.

Премьер Абдулпатах Амирханов отметил, что проблема с водой возникла из-за изношенных объектов водоснабжения, которые не справились с погодными условиями.

Ленинский район и часть Советского района вторые сутки остаются без воды.
Из-за плохого качества воды в КОРе, которая могла привести к массовому отравлению, приостановлены Юго-Восточные водоочистные сооружения.

Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор.
Сейчас Штаб разрабатывает меры по недопущению ухудшения санитарной ситуации из-за отсутствия воды.

Администрация города организовала подвоз воды с помощью 18 единиц техники. Планируется привлечь технику Лесхоза и Росгвардии для развоза населению.

Сотрудники администрации и волонтеры за минувшую ночь раздали 7 тысяч 5-ти литровых бутылок.

Работы по устранению последствий аварии на Миатлинском водоводе продолжаются. 3-я нитка водовода Миатли-Махачкала готова к запуску. Проводится очистка КОРа.

При оптимистичном прогнозе воду подадут к вечеру сегодняшнего дня или для этого понадобится дополнительное время.

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