Оперативный штаб для профилактики коронавируса заработал при Минтруде Дагестана

Подведомственные Минтруду учреждения переходят на закрытый режим. Сотрудники должны строго соблюдать противоэпидемический режим.

Детские реабилитационные центры прекращают прием поступающих и закрывают двери посетителям.

Учреждения соцобслуживания в городах и районах переходят на полустационарную форму. Усиливают меры безопасности соцработников. Госуслуги будут предоставлять в электронном виде.

Служебные помещения подвергаются ежедневной дезинфекции и бактерицидному облучению.

Минтруд проводит мониторинг состояния пожилых людей. Проживающие в селах пожилые люди, при подозрении на коронавирус, будут транспортировать на приспособленном транспорте.