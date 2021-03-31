Здравоохранение

Оперативные методы лечения эпилепсии практикуют в РКБ

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Операционное лечение фармакорезистентной формы эпилепсии планируют проводить на постоянной основе в Республиканской клинической больнице города Махачкалы. Эта форма эпилепсии не лечится с помощью препаратов и приводит со временем к тяжелым осложнениям и последствиям. Жителям республики с данной формой эпилепсии теперь нет необходимости выезжать для её лечения за пределы республики. В РКБ Дагестана под руководством академика РАН, главного научного сотрудника нейрохирургии НИИ СП им Н.В.Склифосовского Владимира Крылова была проведена операция по удалению височной доли головного мозга, которая являлась источником эпилептических приступов. Пациентка, жительница Левашинского района республики, после операции чувствует себя хорошо.

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