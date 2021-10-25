Оперативная информация на 25 октября

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

25 октября 11:30

– 55 059 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+151 человек за сутки)

– 50 857 выздоровело (+ 109 человек за сутки)

– 2 713 умерло (+ 5 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 048 048 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 077 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan