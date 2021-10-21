Оперативная информация на 21 октября

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан 21 октября.

– 54 467 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+141 человек за сутки)

– 50 402 выздоровело (+ 126 человек за сутки)

– 2 684 умерло (+ 9 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 022 761 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 938 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan