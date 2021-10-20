Оперативная информация на 20 октября

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан 20 октября 11:30.

– 54 326 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+140 человек за сутки)

– 50 276 выздоровело (+ 131 человек за сутки)

– 2 675 умерло (+ 4 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 016 488 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 910 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan