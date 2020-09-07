Оперативная информация на 10:50 7 сентября

Оперативная информация на 10:50 7 сентябр
10:54 07.09.2020
Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан
7 сентября, 10:50
– 11520 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 78 человек за сутки)
– 9977 человек выздоровело
– 510 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 429478 проведено исследований (тестов) в республике
– 2419 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.