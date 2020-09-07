Оперативная информация на 10:50 7 сентября

Оперативная информация на 10:50 7 сентябр

10:54 07.09.2020

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

7 сентября, 10:50

– 11520 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 78 человек за сутки)

– 9977 человек выздоровело

– 510 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 429478 проведено исследований (тестов) в республике

– 2419 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.