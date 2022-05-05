Опасные мечты укронацистов

Киевская риторика стремительно радикализируется

Киев активно анонсирует «перемоги» над Русской Армией. Называется дата — конец июня/начало июня. По словам Арестовича, в этот период должно начаться украинское контрнаступление. Главное условие — достаточная концентрация западного оружия в количестве, которого хватит, как минимум, на несколько бригад. Ему же вторит т.н. «главком ВСУ» Залужный, но у того всё еще «веселее». По итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом М.Милли он заявил, что ВСУ уже перешли в наступление на харьковском и изюмском направлениях.

Насколько реальна угроза? Более чем. Оружие идёт. А значит — должно уничтожаться еще на логистическом этапе.

За последние примерно 15-20 дней риторика укронацистов заметно изменилась и радикализировалась. После увеличения потоков оружия, прибытия наёмников они отвергают любую возможность переговоров, заявляя о будущей победе, строя планы по разгрому «орков-москалей-кацапов» на Брянщине, в Курской, Белгородской областях, на Воронежском направлении и т.д.

В киевских пабликах не раз проходила информация, что украинцы имеют возможность отслеживать перемещение высшего командного состава ВС РФ вплоть до каждого отдельного генерала, а информацию передают американцы. И хотя в значительной степени это попытка натянуть сову на глобус, понятно, что они пользуются разведданными стран НАТО, и это правда.

Юрий Котенок