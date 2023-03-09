Опасность коронавируса сохраняется

Коронавирус неприятно удивил врачей и простых людей. Из-за его мутаций появляются все более агрессивные штаммы, которые обладают более высокой заразностью и могут вызывать тяжелые осложнения уже к 5−7 дню инфицирования.

Во многих странах стремительно распространится новый штамм – Дельта-коронавирус. Он, по мнению врачей и ученых, приобрел иные свойства, за счет которых стал опаснее.

По данным врачей, симптомы коронавируса COVID-19 на первых стадиях ничем не отличаются от обычных ОРВИ и гриппа. Его опасность в том, что он часто дает осложнение в виде вирусной пневмонии, причем развивается она очень быстро.

Первые симптомы коронавируса COVID-19 схожи с другими респираторно-вирусными инфекциями.

Важно, при любом проявлении ОРВИ своевременно обратиться за медицинской помощью. Только специалисты могут адекватно оценить клинические проявления и назначить лечение.