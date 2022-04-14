Опасность COVID-19 снизилась, но успокаиваться рано

В марте месяце текущего года Сергей Меликов принял решение о снятии ряда ограничительных мер на территории региона. И в целом, в том числе по словам медицинских работников, ситуация в регионе остается стабильной, но сегодня сложная ситуация сложилась в Китае, где показатели заболеваемости бьют антирекорды. Сохраняется угроза повторного инфицирования новым штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Для нивелирования угрозы повторения прошлых упущений, 12 апреля Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. В рамках совещания руководитель региона сказал о том, что эпидпоказатели в регионе вселяют оптимизм, однако это вовсе не повод сбавлять бдительность. В рамках совещания Сергей Меликов сказал: «Специалисты говорят о возможной шестой волне новой коронавирусной инфекции, вызванной новыми штаммами вируса». И для максимального снижения существующей угрозы необходимо строго относиться к соблюдению профилактических мер, основной из которых является вакцинация.

Обязательность соблюдения профилактических мероприятий обсуждалось и на еженедельном аппаратном совещании в администрации МО «Агульский район» под руководством Закира Каидова. В рамках совещания выступил главный врач Агульской центральной районной больницы Магомедзагид Багаудинов.

По словам руководителя медучреждения, в больницу завезли шестьсот доз препарата «Гам- Ковид — Вак», предыдущие партии были израсходованы на иммунизацию населения, и те граждане, которые хотели пройти вакцинацию, ожидали доставки препарата. Теперь такая возможность у жителей Агульского района появилась вновь, и можно пройти вакцинацию в центральной больнице района беспрепятственно и в любое удобное для граждан время. Напомним, для удобства граждан запись на вакцинацию возможно осуществить мобильно, через портал Госуслуг. В приложении возможно не только выбрать дату и время, но и медучреждение, где вам удобно пройти процедуру прививания от коронавируса.

На сегодняшний день в Агульской ЦРБ амбулаторное лечение от коронавируса проходят двое пациентов, их состояние оценивается как удовлетворительное. В медучреждении сформирован запас медикаментов сроком на три месяца, кроме того, есть запас кислорода. В силу улучшения эпидемиологической ситуации в муниципалитете, принято решение о переоборудовании «красной зоны» в детское инфекционное отделение. Однако в отделении сохранено все оборудование, и в случае необходимости здесь вновь в крайне оперативные сроки будет проводиться лечение коронавирусных больных.

Однако, помимо вакцинации, важным пунктом сохраняется соблюдение санитарно-гигиенических норм. Ношение средств индивидуальной защиты сохраняет свою актуальность на территории муниципалитета. Это означает, что при посещении, например магазинов, нужно не забывать о масках, которые защитят вас не только от вирусов COVID-19, но и от сезонных вирусных заболеваний. Важно учитывать, что грипп, ОРВИ, ОРЗ оказывают отрицательное влияние на общий иммунитет человека. А ослабленный иммунитет становится оптимальной основой для инфицирования коронавирусом.

Для своевременного выявления граждан с положительным результатом на коронавирус в Агульском районе ежедневно проводится более сорока тестов. По словам специалистов Агульской центральной районной больницы, ежедневное тестирование ряда категорий населения осуществляется и в селах муниципалитета. Тесты на коронавирус отвозят в Касумкент и в Махачкалу. О необходимости постоянного проведения тестов на COVID-19 говорят и на региональном уровне. Так, при формировании бюджета республики было поручено предусмотреть средства на создание резерва экспресс-тестов. Важно, что те тесты, которые сегодня используются на территории региона демонстрируют достоверность результата по выявлению вируса свыше девяноста процентов.

От населения сегодня требуется сохранять бдительность, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки. Нужно быть внимательным к себе и окружающим, чтобы сохранить здоровье и защититься от любых вирусов!

А. Магомедова