Опасная болезнь «COVID-19»

Коронавирусом в Агульском районе все еще болеют. Очень тяжело переносят эту болезнь молодые люди. Болезнь уже унесла жизни агульцев. В связи с этим растет и число вакцинированных от «СОVID-19» людей. Многие учреждения стопроцентно вакцинированы. Вовремя сделанная иммунизация позволит избежать инфицирования или хотя бы исключить осложнения, сведя его опасность к минимуму.

На днях свою первую прививку получил работник МФЦ Байрамов. Долго думал он пройти иммунизацию или нет, наконец- то решил привиться. Он осознал, что вакцина может обезопасить его и родных ему людей от «COVID-19».

«Даже не знаю, почему я так тянул с этой прививкой. Ведь мог сразу же привиться. Ничего страшного не произошло. Такие недомогания у меня бывают и без вакцины тоже. Иногда еще хуже бывает. Любой человек может заболеть от такой заразы. Вакцинация необходима с целью не допустить массового инфицирования. Этим самым я защитил свою семью от заражения вирусом «COVID-19». Всем надо пройти вакцинацию», — говорит Намрудин Байрамов.

Он всех призывает вакцинироваться, чтобы защитить наш маленький агульский народ от этой опасной болезни. Будьте здоровы!

Нафият Шамсудинова