ООО «Русские ярмарки» реализует в Дагестане четыре прорывных инвестпроекта

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Руслан Алиев получил поручение проработать и утвердить дорожные карты реализации в Дагестане четырёх инвестпроектов ООО «Русские ярмарки». Речь идёт о ярмарочных и оптово-логистических комплексах агропромышленной направленности в разных локациях республики: Новолакском районе, Махачкале, Дербенте и селении Авадан Докузпаринского района.

Разработка «Дорожных карт» на реализацию данных проектов поручена Агентству по предпринимательству и инвестициям РД и непосредственно самой компании ООО «Русские ярмарки».