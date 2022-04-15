Нацпроекты в РД

ООО «Русские ярмарки» реализует в Дагестане четыре прорывных инвестпроекта

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Первый зампредседателя Правительства Дагестана Руслан Алиев получил поручение проработать и утвердить дорожные карты реализации в Дагестане четырёх инвестпроектов ООО «Русские ярмарки». Речь идёт о ярмарочных и оптово-логистических комплексах агропромышленной направленности в разных локациях республики: Новолакском районе, Махачкале, Дербенте и селении Авадан Докузпаринского района.

Разработка «Дорожных карт» на реализацию данных проектов поручена Агентству по предпринимательству и инвестициям РД и непосредственно самой компании ООО «Русские ярмарки».

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