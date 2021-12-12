ООО «Газпром межрегионгаз» о правилах проведения догазификации

В целях своевременного исполнения п. 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 №Пр-753 газораспределительные организации проводят мероприятия по социальной догазификации населенных пунктов на территории Республики Дагестан.

При этом в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения необходимым условием для осуществления подключения (технологического присоединения) в рамках догазификации является предоставление заявителями копий документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение.

В настоящее время выполнение программы социальной догазификации на территории Республики Дагестан сдерживается отсутствием в большом количестве случаев правоустанавливающих документов на объекты недвижимости в газифицированных населенных пунктах.

В целях ускорения мероприятий по догазификации в Республике Дагестан ООО «Газпром межрегионгаз» просит граждан – потенциальных заявителей на земельные участки и домовладения в городах и селах Республики Дагестан обращать особое внимание на необходимость наличия правоустанавливающих документов на домовладение и земельный участок.

Процедура подачи заявки на участие в программе догазификации изложена на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации https://connectgas.ru/stages/dogasification.