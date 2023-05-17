ООО «Экспресс-Продукт» и администрация Каспийска отправили гумпомощь в зону СВО

Представители коммерческой организации ООО «Экспресс-Продукт» совместно с администрацией города Каспийска накануне передали военнослужащим Каспийской флотилии, которые находятся в зоне СВО, гуманитарную помощь.

В состав груза вошли системы жизнеобеспечения: электрогенераторы, водонагреватели, насосы, триммеры, пластиковые душевые ёмкости, и бензопилы.

Как отмечает генеральный директор

ООО «Экспресс-Продукт» Виктория Гаджиева, помощь нашим бойцам: материальная либо весточка из дома — это наш долг и для них — это очень важно.

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