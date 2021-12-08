Онлайн площадка «ВсеИнструменты.ру» откроет магазины в Дагестане

10 декабря открывают тестовый магазин «ВсеИнструменты.ру». Врио первого заместителя Председателя Правительства Батыр Эмеев встретился с основателями торговой онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру».

«ВсеИнструменты.ру» — это онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. На российском рынке компания присутствует 15 лет. Численность сотрудников составляет 7 тысяч человек, ежегодно она растет на 50-60%. Оборот фирмы составляет почти 70 млрд рублей.

10 декабря запустят первую тестовую точку в Махачкале. Планируется открытие магазинов в Каспийске, Дербенте, Избербаше и Хасавюрте.