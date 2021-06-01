Образование

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» объединила более 800 тыс. школьников по всей России

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Проект Центрального банка РФ «Юный предприниматель и финансовая грамотность» объединил более восьмисот тысяч учащихся начальной и основной школы по всей России. Принять участие в онлайн-олимпиаде мог каждый ребенок с первого по девятый класс. Учащимся предстояло решать финансовые задачи, приближённые к реальным бизнес-проблемам. Ознакомиться с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности смогли и более восемнадцати тысяч школьников из Дагестана. Заместитель управляющего Отделения Банка России в Дагестане Светлана Бацына выразила надежду, что полученные знания будут способствовать формированию у учащихся финансовой грамотности.

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