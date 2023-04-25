Онлайн-голосование за выбор объекта благоустройства продолжается в Каспийске

В конце апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В данной программе также принял участие и город Каспийск, продемонстрировав 4 объекта по улицам Октябрьская, Халилова, Байрамова и Назарова. Абсолютно каждый житель города, достигший 14 лет, может отдать свой голос за ту или иную территорию на сайте 05.gorodsreda.ru

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