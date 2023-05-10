Онлайн-фестиваль по профориентации «День выбора в IT»

Министерство цифрового развития Республики Дагестан информирует о проведении 14 мая 2023 г. бесплатного онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора в IT» (далее – фестиваль) для обучающихся 5 — 11 классов и их родителей.

Фестиваль нацелен на профориентацию обучающихся в ИТ-сфере и ознакомление их с такими направлениями как искусственный интеллект, мобильная разработка, работа с большими данными, биотехнологии, разработка игр и др.

Организатором фестиваля является ООО «Юмакс» (MAXIMUM Education) — российская ИТ-компания, реализующая программы дополнительного образования, а также бесплатные образовательные и профориентационные проекты для школьников и их родителей.

Участники фестиваля смогут посетить мастер-классы по выбору профессии в сфере ИТ, задать вопросы представителям ведущих ИТ-компаний, изучить интерактивные профориентационные материалы, узнать о перспективах работы в ИТ-сфере.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте https://mxedu.ru/14.05_IT