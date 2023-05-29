Онкоцентр Дагестана в 2023 году введет в строй оборудование для проведения радиотерапевтического лечения современного уровня

Об этом сегодня сообщил глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания, где рассматривался ряд проблемных вопросов системы здравоохранения республики.

Ранее регион в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобрел для ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 2 линейных ускорителя (Система стереотаксическая радиотерапевтическая). Это радиотерапевтические комплексы, предназначенные для лечения злокачественных новообразований.

Ввод оборудования позволит проводить радиотерапевтическое лечение онкобольных республики на современном уровне.

Для его установки было начато строительство спецпомещения (каньона), в настоящее время строительно-монтажные работы на 93%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к 3-му кварталу текущего года.