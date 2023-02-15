Онкологический форум «Дорога к жизни» прошел в Махачкале

Сегодня, 15 февраля, на площадке Исторического парка «Россия — моя история» прошел медицинский форум под девизом «Вместе мы сильнее онкологии».

Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения РД, ГКБ №3 и Медицинский центр «Инклиник» при поддержке БФ «Инсан».

Дата проведения форума выбрана не случайно. 15 февраля ежегодно отмечается Международный день детей, больных раком.

В рамках Форума в Дербенте, Хасавюрте и поселке Шамилькале уже прошли Дни открытых дверей. На базе лечебных и медицинских центров велся бесплатный прием врачей-онкологов.

За два дня (11 и 12 февраля) обследовано 240 человек, среди которых у 23 выявлены признаки онкологических заболеваний. А уже 16 февраля аналогичный прием пройдёт в Махачкале на базе ГКБ №3. Всего планируется обследовать ещё 200 человек.

Целью Форума стало повышение уровня информированности общества и профессиональных медицинских сообществ об успехах и проблемах лечения онкологии.

Эту идею поддержали в Минздраве РД. На приглашение принять участие откликнулись специалисты ряда ведущих центров по лечению онкологических заболеваний.

С приветствием обратились члены президиума Форума. Генеральный директор БФ «Инсан» М.М. Магомедов отметил, что благодаря людской помощи, оказанной через Фонд, десятки подопечных смогли пройти курсы химиотерапии, приобрести дорогостоящие препараты, выехать на реабилитационные процедуры.

Уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова отметила, что такие мероприятия способствуют расширению компетенций врачей-онкологов. Марина Юрьевна выразила надежду, что в регионе онкологические заболевания перестанут быть фатальными.

Заместитель министра здравоохранения РД Шахсинова Раиса Наримановна озвучила статистику по онкобольным в регионе. В частности, 800 детей состоят на диспансерном учете в онкоцентре. Но ежегодно регистрируется около 100 новых случаев. Раиса Наримановна обратила внимание на работу первичных, поликлинических специалистов. Потому что своевременное обращение решает порой всё.

Продолжил эту мысль Главный врач Махачкалинской клинической больницы, врач высшей категории Али Магомедсултанов

Али Расулович рассказал о большой проблеме в дагестанском обществе. Люди практически не обращаются к докторам. Что сильно снижает вероятность выхода в ремиссию для онкобольных. Али Расулович рекомендовал не пропускать обязательную диспансеризацию.

В форсайт-сессиях в числе спикеров были специалисты из Центра лечения хронической боли ГКБ им. Юдина ДЗМ, паст-президент Российской Ассоциации Интервенционного лечения боли, ФГБУ НМИЦ им.Н.Н. Блохина, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова».

Дагестанских врачей представляли Магомедов Сапарчамагомед Магомедович, к.м.н., зам.гл.врача ГБУ РД НКО ДЦГХ, зав.отд.хирургии АНО ГКБ №3, Таммаева Фатима Арслановна, к.м.н., главврач сети ООО «Маммологический центр Л7», президент Региональной Общественной Организации «Ассоциации Маммологов Радиологов РД», Абдусаламова Патимат Магомедовна, врач онколог, эндоскопист ГБУ РД «РОЦ», руководитель проекта «Стоп Рак».

Международный день детей, больных раком – хороший повод задуматься о важности профилактической проверки с целью предупреждения развития серьезных заболеваний.