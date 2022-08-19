Она представит образование Дагестана на всероссийском уровне

Представительница династии учителей и победитель конкурса «Учитель года Дагестана» Олеся Петрова готова к новому уровню испытаний: с 20 сентября по 5 октября в Тюмени пройдёт конкурс «Учитель года России». Олеся признается, что лето было настолько насыщенно подготовкой к конкурсу, что о сне пришлось забыть. Такое волнение и серьёзное отношение к предстоящему она объясняет тем, что «представлять Дагестан — большая ответственность».

Учитель года Дагестана на самом деле изначально поступала на факультет журналистики и даже успела поработать в выбранной сфере, но воле судьбы теперь она — учитель русского языка и литературы в лицее N14 города Каспийска.