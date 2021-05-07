Он танцевал лезгинку на одной ноге

На этих снимках военных сороковых и мирных восьмидесятых: на одном фото офицер Красной Армии с волевым лицом, на другом — ветеран и инвалид ВОВ на одной ноге танцует лезгинку и показывает свою удаль на торжествах в День Победы возле райкома партии, где чествовали ветеранов войны. Это один и тот же человек, уроженец села Хутхул Агульского района РД, Гусейни Исмаилов. И каждый год, в День Победы 9 Мая, он так лихо танцевал на одной ноге, отбросив в сторону костыли, описывал круги вокруг напарницы, что не каждому под силу и на двух ногах.

Командир разведгруппы Гусейни Исмаилов за рискованную операцию по захвату «языка» и доставку ценных сведений для командования, за подвиг, был награжден орденом Красной Звезды.



В боях под Тулой Гусейни Исмаилов получил тяжелое ранение в ногу, в госпитале началась гангрена и ногу пришлось ампутировать. Его демобилизовали и он вернулся в родное село. До конца своей кончины в 1999 году он оставался, благородным и энергичным человеком, пользовался уважением народа. Трудился охранником в колхозе в родном селе, заправщиком в объединенном потом совхозе «Тпигский».

Узнаю на фото знакомые лица сидящих на скамейке ветеранов, общался с ними. Что в характере и поведении отмечалось и объединяло всех участников войны, так это высокое чувство Родины, что, пройдя все тяготы войны, бедность, голод и холод послевоенных восстановительных лет, они не озлобились, не стали черствыми. Наоборот, они были благородны, справедливы, делились чем есть с сельчанами, содержали семьи, занимаясь своим скудным хозяйством, растили детей и внуков, учили молодежь любить жизнь и хранить мир на земле. На сегодня все они ушли в мир иной. Вечная им память потомков и вечная слава!

Абдурахман Манафов