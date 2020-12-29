Он прославил Дагестан: первый из Героев

Наступающий 2021 год объявлен в Дагестане Годом 100-летия со дня образования Дагестанской автономной советской социалистической республики (ДАССР). Указ об этом подписал врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

В этой связи в течение всего 2021 года запланированы торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, фестивали, форумы и т.д.

Как отметил Сергей Меликов, событие столетней давности стало переломным для Дагестана и его народов, которые самостоятельно и осознанно сделали выбор в пользу государственного единства с Россией.

20 января 1921 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял Декрет об образовании Дагестанской автономной советской социалистической республики. Тем самым была законодательно закреплена выраженная на первом Чрезвычайном съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года воля к автономному государственному развитию в составе РСФСР.

Первая конституция автономной республики была принята в декабре 1921 года. ДАССР была упразднена в 1991 году.

Среди тех, кто прославил Дагестан, ковал Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, был и наш земляк, родом из горного аула Мегеб, легендарный подводник Герой Советского Союза Магомед Имадутдинович Гаджиев.

Магомед Гаджиев не только первым из дагестанцев стал Героем Советского Союза, но еще в середине 30-х, незадолго до участия в войне с фашистами, в период несения нелегкой службы на Дальнем Востоке, первым был удостоен ордена Ленина (в том числе и за бесстрашное освоение новейших подводных лодок), после чего имя орденоносца моментально становится известным на родине.

Облик прославленного дагестанца – Героя Советского Союза, капитана 2 ранга Магомеда Имадутдиновича Гаджиева, можно видеть запечатленным в самых разных памятниках, установленных во многих городах России: Североморске (бронзовый барельеф на мемориальной доске), Санкт-Петербурге (бюст и барельеф в Высшем военно-морском училище им.М.В.Фрунзе), Владивостоке, городе Гаджиево, названном в его честь, расположенном в Мурманской области, и др., а также на родине Героя, в родном Дагестане – памятные бюсты в Буйнакске, Гергебиле, Махачкале, Мегебе и др.

Это неудивительно — ведь Магомед Гаджиев как истинный интернационалист был не только горячим патриотом своей родной республики, но и всей страны.

Абдурахман Манафов