Он брал Берлин

Рамазанов Мазай Рамазанович родился 16 июля 1920 года в селе Буршаг, в 1938 году был призван в ряды Советской армии, в 1939 году участвовал в Финской войне, был награждён медалями за дисциплину и ответственность, в 1941 году сражался за освобождение Орла, затем принимал участие в битве за освобождение Москвы. Мазаю присвоили звание старшины, затем назначили командиром батальона 1-й фронтовой линии, после освобождения Москвы Мазаю было вручено несколько медалей и орден Красной Звезды. Боевой путь завершился взятием Берлина, за что был награждён орденом и несколькими медалями за боевые заслуги. В 1946 году приехал в своё родное село Буршаг, стал работать в колхозе бригадиром. Вместе с супругой Зурият воспитали пятерых сыновей и двух дочерей. Умер Мазай 27 июня 1974 года.

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