Омикрон. Рискуют даже дети

Очередная волна коронавируса настигает Дагестан. На этот раз свирепствует штамм «омикрон». Штамм является более комедогенным. Им могут переболеть даже дети. Среди симптомов омикрона: температура, заложенность носа (в начале болезни возникают симптомы насморка), воспаление горла, кашель, диарея и др. У разных людей даже в пределах одной семьи болезнь, по утверждениям медиков, может протекать по-разному.

Рекомендации для защиты от очередной разновидности ковида те же: носить маски, мыть руки, не посещать публичные места и др.

Даже, если человек выздоровеет, у переболевших ковидом в течении полугода сохраняется высокий риск для жизни и здоровья. По словам руководителя Минздрава РФ Михаила Мурашко, такие лица нуждаются в углублённой диспансеризации.

По числу заражений Дагестан пока ещё не в лидерах, однако климатические особенности региона и сплочённость дагестанцев способствуют быстрому его распространению. В данный момент в республике вакцинирован 1 миллион человек, что составляет 58,2%. Лидирует по числу вакцинированных Хивский район. В кругу аутсайдеров на первом месте столица Дагестана, Махачкала.