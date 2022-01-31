«Омикрон» проверяет на прочность дагестанцев

Волна коронавируса не отпускает человечество, посылая время от времени очередные его разновидности. На этот раз на арену вышел штамм «омикрон». Несмотря на многоликость вируса, рекомендации для людей одни и те же: мыть руки, носить маски, ограничить контакты и др. Агитация простейших правил борьбы с вирусом звучит из разных СМИ.

Не зря власти уделяют защите граждан пристальное внимание, ведь ещё недавно волна коронавируса лишила многих дагестанцев близких и родных. Ограничения особенно сильны в отношении особой категории граждан. Это представители старшего поколения и больные хроническими заболеваниями. На мой взгляд, ситуация с каждым разом усложняется: теперь могут болеть и дети. Кто знает, насколько опасен может быть омикрон, когда он накроет волной республику.

Пристальное внимание со стороны власти всех уровней к вакцинации и мерам, направленным на уменьшение угроз, является оправданным, потому что социальные функции государства включают в себя заботу о гражданах и решение их насущных проблем. Что может быть важнее жизни и здоровья людей?

Глава Агульского района на каждом совещании первым делом слушает доклады о ситуации с коронавирусом в муниципалитете. На данный момент в районе вакцинировано 60% жителей, благодаря чему район занял место в середине таблицы по вакцинации.

Только осознанный подход к проблеме не только руководства страны, республики и муниципалитетов, но и самих дагестанцев способен решить проблему.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»