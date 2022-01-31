Вакцинация, Общество

«Омикрон» проверяет на прочность дагестанцев

Оставить комментарий

Волна коронавируса не отпускает человечество, посылая время от времени очередные его разновидности. На этот раз на арену вышел штамм «омикрон». Несмотря на многоликость вируса, рекомендации для людей одни и те же: мыть руки, носить маски, ограничить контакты и др. Агитация простейших правил борьбы с вирусом звучит из разных СМИ.

Не зря власти уделяют защите граждан пристальное внимание, ведь ещё недавно волна коронавируса лишила многих дагестанцев близких и родных. Ограничения особенно сильны в отношении особой категории граждан. Это представители старшего поколения и больные хроническими заболеваниями. На мой взгляд, ситуация с каждым разом усложняется: теперь могут болеть и дети. Кто знает, насколько опасен может быть омикрон, когда он накроет волной республику.

Пристальное внимание со стороны власти всех уровней к вакцинации и мерам, направленным на уменьшение угроз, является оправданным, потому что социальные функции государства включают в себя заботу о гражданах и решение их насущных проблем. Что может быть важнее жизни и здоровья людей?

Глава Агульского района на каждом совещании первым делом слушает доклады о ситуации с коронавирусом в муниципалитете. На данный момент в районе вакцинировано 60% жителей, благодаря чему район занял место в середине таблицы по вакцинации.

Только осознанный подход к проблеме не только руководства страны, республики и муниципалитетов, но и самих дагестанцев способен решить проблему.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»

Также читают:

Закир Каидов призвал жителей района соблюдать сани...
Энергообъекты РусГидро готовы к эксплуатации зимой
Общественный патруль провел работу в Хутхуле
Дагестанские Огни получат до 360 млн на развитие с...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *