Общество

Омбудсмен по правам детей прокомментировала прямой эфир Сергея Меликова

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Марина Ежова, детский омбудсмен РД, отметила, что Сергей Меликов выбрал верную траекторию работы с детьми-сиротами и опекунами, сделав акцент на необходимости выстраивания эффективной работы, основанной на усиленном контроле. Ежова считает, что приёмные семьи должны получать нормальную систему сопровождения с целью создания лучших условий для жизни и развития ребёнка.

По данным омбудсмена республики, на настоящее время в Интернате сирот находится 35 воспитанников, в детском доме города Избербаша — 48, а в Республиканском доме ребёнка — 37 детей.

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