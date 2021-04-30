Омбудсмен по правам детей прокомментировала прямой эфир Сергея Меликова

Марина Ежова, детский омбудсмен РД, отметила, что Сергей Меликов выбрал верную траекторию работы с детьми-сиротами и опекунами, сделав акцент на необходимости выстраивания эффективной работы, основанной на усиленном контроле. Ежова считает, что приёмные семьи должны получать нормальную систему сопровождения с целью создания лучших условий для жизни и развития ребёнка.

По данным омбудсмена республики, на настоящее время в Интернате сирот находится 35 воспитанников, в детском доме города Избербаша — 48, а в Республиканском доме ребёнка — 37 детей.