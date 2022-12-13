Омар Исмаилов: «Я хотел набраться педагогического опыта и поделиться своими знаниями»

Делегация из Дагестана, в которую вошли помощник Главы РД Магомед Гаджимагомедов, директор РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова, директор ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров и журналист Исрафил Исрафилов, прибыла в Запорожскую область, где встретилась с учителями, приехавшими преподавать местным школьникам. Один из них Омар Исмаилов — преподаватель школы № 61 Махачкалы. Учитель преподает физическую культуру. Рассказывая о том, почему он решил приехать в Запорожскую область, признается, что решение его было добровольным: «Я хотел набраться педагогического опыта и поделиться своими знаниями». Пользуясь случаем, Исмаилов передал слова благодарности своим коллегам и ученикам, которые переживают и пишут ему.

Источник: Мирмол