Омар Асадулаев награждён медалью Жукова

Участник спецоперации на Украине, командир боевой машины РСЗО «Град» реактивного дивизиона мотострелковой бригады сержант Омар Асадулаев из села Цунди-Шабдух Гумбетовского района за героизм, проявленный в боях, награжден медалью Жукова.

Указ о присвоении государственной награды подписал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Сержант Асадулаев принимает участие в СВО на Украине с первых дней. До этого был участником миротворческой операции России в Нагорном Карабахе. На СВО подразделение Асадулаева поразило тысячи врагов и сотни единиц вражеской техники, огневые точки, бункеры, танки, гаубицы и т.д.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Омара Асадулаева с награждением медалью Жукова и пожелал воину всего наилучшего. Напомним, что гумбетовцы отправили в зону СВО свыше 20 тонн гуманитарной помощи. Бойцы СВО и их родные окружены вниманием и заботой.