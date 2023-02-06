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Омар Абдурахманов награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Попасной»

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Участник СВО, уроженец села Тухчар Новолакского района Абдурахманов Омар награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Попасной». Дагестанцы показывают боевой дух и выносливость на поле боя по защите Донбасса.

В настоящее время, гвардии старший лейтенант, командир штурмового взвода, уроженец села Тухчар Новолакского района Абдурахманов Омар Нурисланович участвует в тяжелых боях под Марьинкой Донецкой области.

Парень рассказывает, что борьба идет за каждый дом, подъезд, этаж. При штурме Марьинского молокозавода был ранен в бедро.
«В зоне боев много наемников», — рассказывает Омар. Однако признается, что в ближайшее время будет взят еще один стратегически важный объект на данном направлении.

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