Омар Абдурахманов награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Попасной»

Участник СВО, уроженец села Тухчар Новолакского района Абдурахманов Омар награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Попасной». Дагестанцы показывают боевой дух и выносливость на поле боя по защите Донбасса.

В настоящее время, гвардии старший лейтенант, командир штурмового взвода, уроженец села Тухчар Новолакского района Абдурахманов Омар Нурисланович участвует в тяжелых боях под Марьинкой Донецкой области.

Парень рассказывает, что борьба идет за каждый дом, подъезд, этаж. При штурме Марьинского молокозавода был ранен в бедро.

«В зоне боев много наемников», — рассказывает Омар. Однако признается, что в ближайшее время будет взят еще один стратегически важный объект на данном направлении.