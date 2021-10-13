Олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков встретился с учащимися Центра одаренных детей

С учащимися Центра одарённых детей встретился заместитель министра по физической культуре и спорту РД, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков. Во встрече приняли участие имам мечети имени Зайнуллы Шарифи Али Магомедгаджиевич, инспектор ПДН капитан полиции Аида Пашаева, директор лицея-интерната Шаганэ Баймурзаева и заместитель директора по воспитательной части Физули Сефербеков.

Гости рассказали учащимся о своем пути взросления и выбора профессии. «Для меня всегда важно было получать хорошие оценки, в школе я был отличником. Уже в старших классах я начал усиленно заниматься спортом и понимал, что выбрал то, что мне нравится», – поделился Гайдарбеков. Детям показали фильм о том, как не попасть в плохую кампанию.

Лицеисты задали гостям интересующие их вопросы.