Олимпиада по лезгинскому языку вызвала реакцию экспертов

На 23 марта запланирована олимпиада по лезгинскому языку среди всех учащихся 11 классов Южного Дагестана. Инициаторами олимпиады выступили фонд «ЛЕКИ» и республиканское национальное издание «Лезги газет». Мероприятие пройдёт в Сулейман-Стальском районе при поддержке администрации муниципалитета.

Об идее такой Олимпиады высказались эксперты. Так, лезгинский поэт, член Союза писателей и Союза журналистов РФ, редактор литературного раздела «Лезги газет» Мердали Джалилов пояснил, что любые олимпиады направлены на определение лучшего в той или иной области. По его словам, олимпиада на родном языке повысит уровень интереса молодых людей к изучению истории и самобытной культуры народа.

Член Совета ФЛНК Гусен Шахпазов высказался о задаче сохранения национальных языков, как о противодействии угрозе сокращения числа носителей языка с последующим его вытеснением из всех сфер жизни.