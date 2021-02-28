100-летие ДАССР, Экономика

Окончательное решение по незавершенному строительству в Дагестане

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С 1 по 3 марта в период Дней Республики Дагестан в Совете Федерации РФ предусмотрено участие руководителя Минэкономразвития Дагестана Руслана Алиева в расширенном заседании Комитета Совфеда, посвящённом финансированию строительства социальнозначимых объектов республики, в частности завершения строительства тех объектов, что незавершены.

Напомним, что объектов незавершенного строительства в Дагестане много и копились они десятки лет. Есть объекты, которые заморожены ещё в 80-е годы прошлого столетия. Лишь в 2019 году при Владимире Васильеве к решению проблемы был подобран системный подход: была разработана база учёта незавершенного строительства и определена управленческая структура.

На данный момент завершение строительства данных объектов для Дагестана — финансово неподъемная задача.
Обсуждение вопроса на федеральном уровне в Дни Дагестана позволит решить данную проблему.

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