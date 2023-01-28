Около 900 млн рублей направят на улучшение состояния электросетевого хозяйства в Дагестане

Информация об этом озвучена в ходе встречи Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко.

Дополнительное финансирование поможет «снять» часть накопившихся проблем в энергосфере.

Так, достигнуты договоренности о выделении в текущем году 894 млн рублей для подготовки электросетевого хозяйства в осенне-зимний период на 2023-2024 годы, работы начнутся с марта месяца это, в том числе, замена проводов, опор, ремонт трансформаторов и т.п.

«Подобную субсидию мы получали в 2021 году, и тогда достаточно много мероприятий провели, в результате действительно снизили количество аварийных отключений. Руководство Минэнерго и ПАО «Россети» в этом вопросе нас поддержали», — заявил Роман Левченко.