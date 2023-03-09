Около 8 миллиардов рублей будет направлено на повышение надёжности электрохозяйства в Дагестане

Комплекс линий электропередачи в Дагестане изношен на 70-75%. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев. Около восьми миллиардов рублей планируется направить на повышение надёжности электросетевого комплекса Дагестана до 2025 года.

«Планируется реконструкция 66 подстанций и линий электропередач 35 — 110 кВ», — сказал Шихалиев.

«Не лучше ситуация и в газораспределительном комплексе, если брать в целом, то его состояние можно охарактеризовать как удручающее», — добавил министр.